شكرا لمتابعة خبر عن دورة تدريبية على استخدام غاز فوسفيد الالومنيوم لمكافحة سوسة النخيل في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزرعة بمنطقة عسير ممثلا في مكتب بيشة اليوم دورة تدريبية على استخدام غاز فوسفيد الالومنيوم لعمال برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة. وذلك تمهيدا للعمل بغاز فوسفيد الالومنيوم عند توفير أدوات السلامة العامة.

وأقيمت الدورة في مزرعة المواطن راشد علي الشهراني بمركز الحازمي في محافظة بيشة, بحضور مشرف برنامج السوسة في منطقة عسير المهندس عبدالله فايز الشمراني, والمشرف الميداني سيف عبيد, ومستشار شركة بلاديوم المهندس رامي البشتاوي, وبأشراف من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة بيشة المهندس مريح الشهراني.

يذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة قد اعلنت سابقا عن بدء تجارب حقلية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" باستخدام فوسوفيد الالومنيوم. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود بحثية وتجارب معملية تنفذها الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في الأحساء.