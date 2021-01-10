الحصيني: سحب رعدية وسقوط أمطار على 5 مناطق.. خلال ساعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تكوّن السحب الرعدية، مع سقوط أمطار على خمس مناطق خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه على «تويتر» استشهد الحصيني بمجموعة من الخرائط الجوية، قائلًا: أكثروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

وأشار إلى تكوّن «السحب الرعدية قبيل مغرب اليوم الأحد الساعة 5، وذلك على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعلى البحر الأحمر)، لافتًا إلى سقوط الأمطار على أجزاء من منطقتي حائل وعسير».

وأكد أن الأجواء «تميل للبرودة إلى معتدلة على معظم المناطق».

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).

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