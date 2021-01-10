«الصحة»: تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة، أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، مؤكدة أن تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، الراغبين بالسفر التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وأشار إلى أن المناعة المجتمعية تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا.

وتابع متحدث الصحة: نحن أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات مقبلة بإذن الله باللقاحات، مشيرًا إلى أن مراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حالياً.

وأكد متحدث الصحة، أن تلقي اللقاحات مستمر في وقت لم ترصد فيه أي أعراض غير متوقعة.

وأشار إلى أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الشخص إلى 10 أيام أو أسبوعين ليصل إلى مناعة في حدود الـ50%، تقل عنها أو تزيد، وليست المناعة العالية لذلك تؤخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وبعدها بأسبوعين تصل إلى المناعة المنشودة.ننصح الراغبين بالسفر التقيد بالاحترازات والحصول على اللقاح المضاد لكورونا.