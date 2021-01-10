مبادرة لتوطين وظائف الشركات العاملة بالموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة، ابتداءً بـ4 شركات بميناء جدة الإسلامي وهي «شركة محطة بوابة البحر الأحمر – شركة موانئ دبي العالمية لشرق الأوسط – شركة الزامل للخدمات البحرية – شركة منصور المساعد للتجارة والمقاولات»، وذلك بهدف توطين 23 مجالًا وظيفيًا في التخصصات التشغيلية.

وتستهدف المبادرة توطين أكثر من 300 وظيفة خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع العدد تدريجيًا في 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين وتهيئتهم، وتمكين الشباب والفتيات السعوديين في سوق العمل للدفع بعجلة التنمية بطموحهم وقدرتهم وكفاءتهم.

كما ستسهم كذلك في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسية لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشيًا مع حرص الهيئة العامة للموانئ على تفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.

مما يذكر أن الهيئة العامة للموانئ ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدفان توطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة، وهي إحدى المبادرات الفرعية الناتجة عن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

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