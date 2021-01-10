الصحة: الإصابة بـ«كورونا» بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.. وارد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم الأحد، الموقف بالنسبة لاكتساب عدوى فيروس «كورونا المستجد» بعد تلقي اللقاح.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال المتحدث: اكتساب عدوى «كورونا» بعد يوم أو يومين من التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح أمر وارد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية قبل وبين وبعد الجرعتين.

وأشار إلى، أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، مؤكدة أن تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الراغبين بالسفر التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدًا أن المناعة المجتمعية تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا.

وتابع متحدث الصحة: نحن أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات مقبلة بإذن الله باللقاحات، مشيرًا إلى أن مراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حاليًّا.

وأكد متحدث الصحة، أن تلقي اللقاحات مستمر في وقت لم ترصد فيه أي أعراض غير متوقعة.

وأشار إلى أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الشخص إلى 10 أيام أو أسبوعين ليصل إلى مناعة في حدود الـ50%، تقل عنها أو تزيد، وليست المناعة العالية لذلك تؤخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وبعدها بأسبوعين تصل إلى المناعة المنشودة. ننصح الراغبين بالسفر التقيد بالاحترازات والحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تكشف لـ«عاجل» سبب عودة التزاحم على مراكز فحص كورونا