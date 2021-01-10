بعد إيداع الدفعة الـ38.. «حساب المواطن» يجدد التذكير بآلية تقديم الشكوى

أعاد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، التذكير بآليات تقديم الشكوى للبرنامج، وذلك بعد إيداع الدفعة الـ28 بحسابات المستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، اليوم الأحد، إيداع 1.9 مليار ريال «507 ملايين دولار» مخصص دعم شهر يناير الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

آلية الاعتراض والشكاوى

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تم إتاحة أربع قنوات رسمية لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والرد على شكاوى المستفيدين التي تتعلق بعملية التسجيل في حساب المواطن أو المشاكل التي تواجه المستفيد عند تقديم اعتراض على القيمة المستحقة، وكذلك في حال كان مشاكل تتعلق بالأهلية أو المدفوعات.

وأشار حساب خدمة المستفيدين، إلى أنه يمكن من خلال القنوات الرسمية لبرنامج حساب المواطن تقديم شكوى ويمكنكم التعرف على القنوات الرسمية المتاحة للتواصل مع خدمة العملاء من خلال التالي:

- رقم حساب المواطن الموحد مركز الاتصال (19912)

- خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية.

- البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ويمكن الوصول لها بالضغط على الرابط التالي (من هنا)

- خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويمكن الوصول لها بالضغط على الرابط التالي (من هنا)

تفاصيل دفعة حساب المواطن الـ38

قال حساب المواطن في بيان له، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين بلغ 10.7 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال «4 ملايين دولار».

وأشار البرنامج، إلى أنه بذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال «23.47 مليار دولار» منها 653 مليـون ريال «174.1 مليون دولار» تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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