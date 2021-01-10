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شكرا لقرائتكم ما هي أفضل 10 دول للولادة وما المزايا المتوقعة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ما هي أفضل 10 دول للولادة وما المزايا المتوقعة؟
الرعاية الصحية والتغطية التأمينية أبرز الأسباب
متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة
العناوين الفرعية
أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة عفيفة رأفت لـ”متابعات الخليج 365“، أن اختيار 10 دول كأفضل مكان للولادة مرتبط ببعض الامتيازات التي تقدمها تلك الدول للسيدات الحوامل، وهي امتيازات خارجية تتعلق بالماديات ووسيلة التنقل وبعض الأولويات كسيدات حوامل، موضحة أن جميع الدول الخليجية بما فيها السعودية تقدم خدماتها الصحية مجانًا لمواطنيها ومن ضمنها الولادات.
اختلاف ظروف الولادات
وأكدت، أن شروط وظروف الولادات في دول العالم تختلف من بلد لآخر وفقًا للإمكانيات الطبية والمرافق الصحية التي يحتوي عليها كل بلد، والخدمات الصحية المقدمة لهن.
أفضل 10 دول للولادة
وكان موقع “إم إس إن” الإلكتروني، قد أورد قائمة بالبلدان المثالية التي يمكن أن تضع فيها المرأة مولودها في شروط مثالية، على النحو التالي وهي:
- اليابان، إذ تم تصنيف اليابان كواحدة من أكثر الأماكن أمانًا للولادة من قبل منظمة اليونيسف، حيث تتمتع اليابان بخطر منخفض جدًا لوفيات الأطفال، كما يتم أيضًا منح هؤلاء النساء شارة الحمل، والتي قد تمنحهن امتيازات في الأماكن العامة، مثل أولوية الجلوس في المواصلات العامة.
- إيسلندا : وتعد من أكثر الأماكن أمانًا للولادة بحسب منظمة اليونيسف، وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لإنجاب طفل في هذا البلد في عدم وجود رسوم طالما لدى السيدة تأمين صحي إيسلندي.
- سنغافورة وهي واحدة من أكثر الأماكن أمانًا للولادة في العالم، وتقدم الدولة لسكانها تغطية صحية شاملة تغطي الخطة المضاعفات الخطيرة المتعلقة بالحمل والولادة، كما يتأهل جميع الأطفال حديثي الولادة في الدولة أيضًا للحصول على منحة “ميدي سيف” البالغة 4000 دولار سنغافوري.
- النرويج، والرعاية الطبية للأم مجانية للمقيمين في النرويج الذين هم جزء من نظام التأمين الوطني في الدولة، كما أن البلاد لديها أيضًا معدل وفيات منخفض للرضع بنسبة 0.2 ٪. كما يحصل الأطفال حديثو الولادة على فحوصات صحية مجانية ولقاحات في عامهم الأول.
- فنلندا، تُعطى جميع الأمهات الجدد “صندوق أطفال” مليء بأساسيات رعاية الأطفال بما في ذلك منتجات الأطفال والحفاضات والفراش والملابس الداخلية والمعدات الخارجية، كما يبلغ معدل وفيات الرضع 0.19٪.
- السويد، يحق لجميع النساء الحوامل إجراء فحوصات طبية مجانية، مما يضمن سلامة كل من الأم والطفل الذي لم يولد بعد، كما تقدم بعض مجالس المقاطعات السويدية أيضًا دعمًا ماليًا للولادات في المنزل.
- إستونيا، منذ عام 2004، عرضت إستونيا على المرأة راتبًا للأم عند إنجاب طفل، وتدوم إجازة الأمومة في إستونيا 140 يومًا، ويحق للوالدين الحصول على الكثير من المزايا من الدولة، بما في ذلك بدل الولادة وبدل الأطفال ومخصصات الوالدين وحتى بدل التبني.
- سلوفينيا وتعد كواحدة من أكثر البلدان الأماكن أمانًا في العالم للولادة، أدخلت الحكومة أيضًا سياسة الصحة 2020 لتحسين الصحة العامة للسكان.
- لوكسمبورغ، وتحصل الأمهات على علاوة الأمومة من الحكومة بشرط أن يخضعن لجميع الفحوصات الطبية الإجبارية، وتُدفع هذه الميزة على ثلاث دفعات: “علاوة ما قبل الولادة، وبدل الأمومة، وبدل ما بعد الولادة” وتساعد في تغطية التكاليف الأولية لإنجاب طفل.
- موناكو، ويوجد فيها أحد أدنى معدلات وفيات الرضع على مستوى العالم بنسبة 0.25٪. يتمتع السكان أيضًا بتغطية تحصين تتراوح بين 89 ٪ و 99 ٪ والتي تشمل لقاحات شلل الأطفال والتهاب الكبد B (HepB3) والسل (BCG)، وفقًا لإحصاءات اليونيسيف لعام 2012.