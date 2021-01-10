ما هي أفضل 10 دول للولادة وما المزايا المتوقعة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة عفيفة رأفت لـ”متابعات الخليج 365“، أن اختيار 10 دول كأفضل مكان للولادة مرتبط ببعض الامتيازات التي تقدمها تلك الدول للسيدات الحوامل، وهي امتيازات خارجية تتعلق بالماديات ووسيلة التنقل وبعض الأولويات كسيدات حوامل، موضحة أن جميع الدول الخليجية بما فيها السعودية تقدم خدماتها الصحية مجانًا لمواطنيها ومن ضمنها الولادات.

اختلاف ظروف الولادات

وأكدت، أن شروط وظروف الولادات في دول العالم تختلف من بلد لآخر وفقًا للإمكانيات الطبية والمرافق الصحية التي يحتوي عليها كل بلد، والخدمات الصحية المقدمة لهن.

أفضل 10 دول للولادة

وكان موقع “إم إس إن” الإلكتروني، قد أورد قائمة بالبلدان المثالية التي يمكن أن تضع فيها المرأة مولودها في شروط مثالية، على النحو التالي وهي: