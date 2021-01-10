كيفية استخدام تطبيق Signal والتخلص من WhatsApp

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصبح تطبيق Signal بالفعل التطبيق الأكثر تنزيلًا على متجر آبل App Store في الهند التي تعد أكبر دولة مستهلكة لتطبيق WhatsApp، كما شهد أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل على متجر قوقل Play Store.

وجاءت هذه الزيادة في التنزيلات بعد أن بدأت شروط تحديث WhatsApp المثير للجدل في الظهور للمستخدمين، والذي ينص على نقل بياناتك إلى فيسبوك وإلا سيتم حذف التطبيق.

وحتى الآن، أوصى كل من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وعبقري التكنولوجيا إدوارد سنودن، والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، باستخدام Signal وترك واتساب، وعلى ما يبدو فإن التطبيق سيكون رائجًا في الفترة المقبلة، ولذلك إليك كيفية استخدامه.

كيفية استخدام تطبيق Signal ؟

يمكن تنزيل تطبيق سيجنال من متجري آبل وقوقل، وبالنسبة لمستخدمي أيفون فإنه يعمل على نظام التشغيل iOS 9.0 أو أحدث ومتوافق مع أجهزة آي باد وآيبود تاتش، وبالنسبة لمستخدمي أندرويد فهو يعمل على نظام التشغيل بدءًا من أندرويد 4.

وبعد تنزيله وتثبيته، اضغط على فتح، ثم أدخل رقم هاتفك، وسيطلب منك إدخال رمز مكون من ستة أرقام سيرسله لك التطبيق عبر الرسائل القصيرة، وبمجرد التحقق من الرمز، انقر فوق إرسال، ثم سيطلب التطبيق إذنًا لإرسال إشعارات إليك، اضغط على السماح، بعد ذلك قم تعيين صورة ملفك الشخصي واسمك، وهو ما سيظهر لجهات الاتصال الخاصة بك على التطبيق.

ويمكن لمستخدمي أندرويد تعيين Signal كتطبيق افتراضي، بمعنى أنه سيتم الاحتفاظ برسائل التطبيق والرسائل القصيرة SMS الخاصة بهم في مكان واحد.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إرسال رسائل نصية ووسائط ورسائل صوتية وفيديو وإجراء مكالمات صوتية وفيديو باستخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف.

ولإنشاء رسالة على Signal، سيطلب إذنًا للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك، انقر على موافق، كما يمكنك الرفض وإدخال جهات الاتصال المرغوب بها يدويًا.

يجب على المستخدمين تحديد جهة الاتصال والنقر على أيقونة القلم لكتابة الرسالة، وإذا لم يكن المتلقي يمتلك التطبيق، ستصل له الرسالة على هيئة SMS، وتكون أيضًا بتقنية التشفير من طرف إلى طرف لضمان خصوصية المستخدم.

ولبدء مكالمة صوتية، حدد جهة الاتصال ثم انقر على أيقونة الهاتف، وعندما يقبل المستلم المكالمة، سيرى المستخدمون رمز قفل صغير بجوار رمز الهاتف، بمعنى أنها تستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وينطبق الأمر كذلك على مكالمة الفيديو مع منح الإذن للوصول إلى الكاميرا والميكروفون.



