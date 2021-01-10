القوات الخاصة للأمن والحماية في العلا.. مهام أمنية لحماية التنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل القوات الخاصة للأمن والحماية في العلا مهامها في حماية التنمية؛ استجابة للواجب الوطني الذي تفرضه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد.

وبوجه عام تقوم القوات الخاصة بمختلف المهام، بما في ذلك حماية مواقع المشاريع الجديدة، أبرزها مشروع مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع محافظة العلا، ضمن رؤية 2030 وحماية السياحة والسائحين بشكل خاص.



