كيفية التخلص من جفاف العين بشكل طبيعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يقول أطباء العيون إن جفاف العين هو الشكوى الأكثر شيوعًا التي يسمعونها من مرضاهم، وهي حالة تحدث غالبًا لأن الدموع ليست بالقوام الصحيح وتتبخر بسرعة كبيرة جدًا.

وفي معظم الحالات، يمكن إدارة حالة متلازمة جفاف العين وإنهاؤها بنجاح، لكن يعتمد ذلك على السبب والشدة، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

علامات وأعراض جفاف العين

الشعور اللاذع أو الحرق في العين، الجفون الثقيلة، إرهاق العين، ألم واحمرار في العين، عدم وضوح الرؤية، الألم عند ارتداء العدسات اللاصقة.

الأسباب الشائعة لجفاف العيون

لا يوجد سبب واحد لحدوث جفاف العين لكن أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو عدم التوازن في نظام تدفق الدموع، وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يتأثر تدفق الدموع بالرياح والدخان والهواء الجاف، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، وتزداد فرص الإصابة بمتلازمة العين الجافة مع تقدمك في العمر.

وتشمل أسباب الإصابة الأخرى: ارتداء العدسات اللاصقة، التغيرات الهرمونية في النساء بما في ذلك انقطاع الطمث أو الحمل، مرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية ونقص فيتامين A، وبعض الأدوية.

طرق طبيعية لعلاج جفاف العين

1- ترطيب الجسم

قد تكون العيون الجافة إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف، وأنك لا تشرب كمية كافية من الماء، شرب الكثير من الماء سيساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية حول العين رطبة.

2- اغسل جفونك

بقاء الجفن نظيفًا سيساعدك على ترطيب العين وتقليل التهيج والالتهاب بالإضافة إلى إزالة الشوائب والزيوت من حول الرموش وتقليل كمية البكتيريا المتكونة حول الجفون وتخفيف احمرار حكة العين.

3- الضغط بشكل لطيف على العين

وفقًا لـ Health Line، فإن الضغط على العينين لا يوفر فقط الراحة لكن يمكن أن يحسن من جودة الدموع، ويمكنك استخدام ضمادة دافئة عند القيام بهذه الحركة، كما يمكنك وضع قطرات من زيت جوز الهند على الضمادة، لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة على تقليل أعراض متلازمة جفاف العين من خلال العمل كعامل مرطب لعينيك من خلال تركيبته من الأحماض الدهنية.

4- ارتداء النظارات الشمسية

إذا كان سبب جفاف عينيك هو البيئة المحيطة والمناخ الحار فيمكن للنظارات الشمسية أن تحسن حالتك بشكل كبير، حيث تبطئ من عملية تبخر الدموع من أسطح العين.

5- تناول المزيد من أوميغا 3

إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الأحماض الدهنية الأساسية في نظامك الغذائي، وخاصة أحماض أوميغا 3 الدهنية، فقد يكون هذا مساهمًا رئيسيًا في الإصابة بمتلازمة العين الجافة، فهي تحفز من إنتاج الدموع

6- راقب معدل جلوسك على الشاشة

أفاد اختصاصيو القرنية أن العيون الجافة وصلت إلى مستويات وبائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص أمام الشاشات، سواء الهاتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

7- ابتعد عن التدخين

دخان السجائر يسبب تهيجًا للعين، ويزيد من جفافها، ويعد المدخنون أكثر عرضة للإصابة بذلك بمقدار الضعف.

