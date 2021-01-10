المملكة السعودية تعلن ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 97.7 %

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الیوم (الأحد)، ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 97.7 %، مشيرا إلى أن الحالات المؤكدة للإصابة بفیروس كورونا المستجد كوفید-19 ،تقترب من أدنى معدلاتھا، مند بدء الجائحة، بانخفاض وصل إلى 97.6.%



وتابع العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات الحرجة، انخفضت لتصل حالیًا لـ300 حالة تقريبًا، بانخفاض أكثر من ألفي حالة، من أعلى أعداد سجلت للحالات الحرجة، وبنسبة 86.6 %.

وأضاف متحدث الصحة، أن أعداد الوفیات كذلك قد شھدت انخفاضا بنسبة 91.4 ،% فیما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 97.7 %من إجمالي الحالات التي أصیبت