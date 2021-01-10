شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "الجامعة الإلكترونية": نحرص على تعزيز دورنا المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي بالمقر الرئيسي للجامعة في الرياض اليوم (الأحد) رئيسة مجلس ادارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر، وعضوات مجلس الإدارة ، والأمين العام للجمعية.

ونوهت رئيسة الجامعة بالدور الهام للقطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتنمية المجتمع، مبينةً أن الجامعة حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة، والإسهام في الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وجرى خلال اللقاء التعريف بجمعية نساء المستقبل من خلال الدكتورة لمياء البراهيم والأمين العام للجمعية مرزوق العويمري.

حضر الاجتماع وكيلة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتورة ميساء بنت محمد القرشي، وعدد من قيادات الجامعة.