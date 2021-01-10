شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: تطعيم أكثر من 178 ألف شخص بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -المناعة تصل إلى أعلى مستوياتها بعد الجرعة الثانية بإسبوعين

-الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%

- تسجيل 117 ‏إصابة جديدة بكورونا و 166 حالة تعافي

أكدالمتحدث الرسمي للوزارة د محمد العبدالعالي بأن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحسار لأعداد حالات كورونا، مشيراً إلى أن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%..

وأبان متحدث وزارة الصحة بأن الجرعات المعطاة للقاح بلغت حتى الآن 178,337 جرعة.

وأضاف نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وضعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح

منىهاً أن المملكة حققت أمورًا مهمة جدًا في قضية مكافحة هذا الوباء، ونحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة.

وشدّد على أنه سواءً أخذت الجرعة الأولى أو الثانية فيجب أن تستمر بالإجراءات الإحترازية، وعدم نزع الكمامات، موضحاً أن المناعة تصل إلى أعلى مستوياتها بعد الجرعة الثانية بإسبوعبن.

وأبان بأن الجائحة مستمرة في العالم ولاتزال تسجل العديد من الحالات الجديدة والمؤكدةـ وبخاصة في القارتين الامريكيتين الشمالية والجنوبية وبشكل ملحوظ في فرب أوروبا وجنوب افريقيا وقي لماكن متفرقة من حنوب وشرق آسيا.

وأكد ‏متحدث وزارة الصحة‬ أنه لم يتم ُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

وأوضح بأن الانحسار أهم من اندثار الفيروس، والوصول إلى الانحسار يتطلب تجاوز المجتمع نسبة مئوية مهمة من أفراده بحصولهم على اللقاح.

مبيتاً بأننا نحن أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات مقبلة بإذن الله باللقاحات، ومراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حالياً.

وأن المناعة التي تحصل بالحصول على المرض ليست كتلك التي تحصل من خلال اللقاح؛ لأنه من خلال اللقاح هنالك دراسات علمية وأبحاث متابعة للحالات، واللقاح آمن، عكس الإصابة التي تكون فيها حالات حرجة.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 117 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363809) حالات ، من بينها (1970) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (309) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355548) حالة بإضافة (166) حالة تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6291) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6187303 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1784692 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 25617035 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11344428) فحص مخبري دقيق.