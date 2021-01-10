شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: صلاحية «بطاقة الأحوال» 20 عاما لمن أعمارهم 51 عاما فأكثر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين وذلك حسب الفئات العمرية.

وقسمت «الأحوال المدنية» الفئات العمرية للمواطنين في ما يتعلق بمدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية إلى 3 فئات، ولكل فئة مدة زمنية لصلاحيتها.

وأعلنت أن الفئة العمرية من 15-30 عاما تكون مدة صلاحية الهوية الوطنية 5 سنوات، وفئة 31-50 عاما تكون مدة صلاحيتها 10 سنوات، وللفئة 51 عاما فأكبر تكون مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية 20 عاما.

يذكر أنه بإمكان المواطن والمواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوما، ولا يتطلب ذلك تعبئة استمارة إلكترونية، فيما يتم احتساب غرامة قدرها 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية عند عدم تجديدها.