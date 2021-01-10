شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: تفويج 800 ألف مصلٍّ ومعتمر خلال أسبوع.. والإجمالي 6 ملايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تمكنها من تفويج 800 ألف مصل ومعتمر، فقط خلال الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الدراسي، حيث تم ذلك وفق مواعيد مجدولة وتسجيل مسبق من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وتحت مظلة من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن سلامة الجميع.

كما كشفت الرئاسة عن بلوغ العدد الإجمالي للمصلين والمعتمرين أكثر من 6 ملايين معتمر ومصل وزائر، منذ فتح باب العمرة وفق الاحترازات والضوابط المعلنة وحتى نهاية الأسبوع المنصرم.