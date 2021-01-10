شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على استراتيجيات هيئة عقارات الدولة بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الذي يزور المنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع، على استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنطقة على ضوء القواعد المنظمة لذلك.