شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: إصدار 4.5 مليون وكالة إلكترونية خلال عامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 4.5 مليون وكالة إلكترونية، بمعدل 5754 وكالة في اليوم الواحد طوال أيام الأسبوع منذ تدشين الخدمة، قبل نحو عامين.

وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق أنهى التعاملات الورقية مع إطلاق العديد من الخدمات أهمها إصدار الوكالة الإلكترونية، التي تغني المستفيد عن الحضور لكتابات العدل.

وبينت الوزارة أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين سبق لهم أن أصدروا وكالات بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم اختيار الوكالات والإقرارات، ثم إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، وإضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء.

وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدةً حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق».