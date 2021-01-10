شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شواهد حضارية تعكس العراقة التاريخية بقرية لينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اشتهرت قرية "لينة" باحتواءها على العديدَ من المواقع التاريخية، كما تمتاز بإرثها التاريخي والحضاري.

وتعتبر القرية من أقدم قرى شمال المملكة، حيث أنها تقع بين النفوذ والحجرة جنوب محافظة رفحاء على مسافة 105 كيلو مترات، وتشكل مفترق طرق رئيسة، تربطها بمناطق الرياض، والقصيم، وحائل ويقطعها الطريق الدولي ماراً بمدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتباري الطريق التجاري القديم بين نجد والعراق بالقرب من " درب زبيدة ".

وكانت القرية منذ وقت قريب مركزاً تجارياً بين العراق والجزيرة العربية، ومحطة لأهالي البادية للحصول على المياه آنذاك من خلال 300 بئر، إلى جانب سوقها الشعبي.

ومن أبرز الشواهد التاريخية بقرية لينة قصر الملك عبد العزيز، الذي أنشئ عام 1354هـ، ولا يزال شامخًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم.