شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المصلح " يوضح حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، حكم إجهاض الجنين قبل أن يبلغ أربعين يومًا.

وقال " المصلح " خلال لقائه بقناة الرسالة:" بعض الفقهاء يروا جواز الإجهاض فيما دون الأربعين يوما بشرب دواء يسقطه ".

وأضاف " المصلح ":" منهم من يرى أنه لا يجوز ذلك لأنه فيه جناية على الحمل، ولكن إذا كان هناك سبب من طلاق أو مرض أو سبب طبي أو نفسي أو اجتماعي يوجب ذلك فلا حرج ما دام في هذا الحد دون الأربعين ".