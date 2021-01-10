شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم إن المملكة ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.

وقال العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%، مبينا أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا.

ولفت إلى أن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.