شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 166 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,548 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6291 حالة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٤٧ إصابة.