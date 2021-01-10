شكرا لمتابعة خبر عن المرور: إجراءات يجب مراعاتها قبل التجاوز على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات التي يجب على مراعاتها من قبل قائد المركبة قبل إجراء التجاوز على الطريق، التي تساهم في إجراء تجاوز ناجح يعزز السلامة المرورية بين المركبات

وتضمنت هذه الإجراءات : " آلا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها او اعطته إشارة تحذير بذلك، وألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلًا في تجاوزه".

كما تضمنت " أن يكون الطريق امامة خاليًا من العوائق وواضح الرؤية وأن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها".

وأضافت إدارة المرور أنه بمجرد إتمام التجاوز يعود بالمركبة إلى يمين الطريق إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يم له ذلك.