شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح إجراءات يجب القيام بها حال عدم صرف الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء الذي يجب القيام به حال كانت الدفعة تحت الإجراء، ولم يتم صرف الدعم للمستفيدين الذي صدرت لهم نتائج الأهلية.

وقال البرنامج إنه يجب التواصل مع البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع بالفعل، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ” الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

وجاء ذلك ردًا على استفسار بشأن عدم نزول دعم الدفعة الـ38.