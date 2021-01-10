شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تدعو مستوردي الأصناف الحيوانية والنباتية لاستخراج إذن استيراد مسبق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، المستوردين للأصناف الحيوانية والنباتية إلى ضرورة استخراج إذن استيراد مسبق لضمان عدم رفضها.

وأضافت الوزارة أن ذلك يشمل الإرساليات النباتية مثل الشتلات، والأسمدة، والمبيدات، والبذور والتقاوي، فيما شملت الإرساليات الحيوانية الخيل والمواشي الحية، والطيور الحية، والصقور.

كما تضمنت الإرساليات الحيوانية الكائنات الفطرية والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية، والحيوانات الأليفة، وعينات وحيوانات التجارب والأحياء المائية، والنحل وملكات النحل والفراشات والحشرات، وقشات الخيل والمواشي الحية، وبيض التفقيس والصيصان.