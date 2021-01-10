شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التخصصات الصحية" تفتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل لبرامج شهادة الاختصاص السعودية

ورصدت الهيئة من خلال مقطع فيديو، رحلة التقديم على نظام المفاضلة والقبول الخاص ببرامج الدراسات العليا الصحية للتخصصات العامة.

وأشارت إلى أن البدء في التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية، وإنشاء حساب عليها واختيار الرغبات، ووضع السيرة الذاتية، لافتة إلى أنه وفقا لتنافسية المتقدمين ومجموع الدرجات وترتيب الرغبات سيتم الترشيح.

وأضافت أن بعد ذلك ستتم مرحلة المقابلة الشخصية للمترشحين، يليها تقديم رغبات أفضلية المراكز، ومطابقتها كذلك مع نتائج المراكز وصولا إلى الحصول على النتيجة النهائية والقبول في برامج الدراسات العليا للتخصصات الصحية.

وأكدت أنه بعد القبول سيتم إنهاء إجراءات التسجيل ودفع الرسوم ورفع التصنيف المهني وإيفاد المقبول كموظف ليتلقى ويبدأ التدريب.