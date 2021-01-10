شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مخيم لاستقبال وضيافة متسابقي رالي داكار بجهود أهالي حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

في مبادرة ليست بغريبة على أهل حائل ، أقدم المواطنون في مدينة الخطة على إنشاء مخيم لإستقبال وضيافة متسابقي رالي داكار السعودية 2021 وضيوفهم لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بعد نهاية الجولة السادسة وفترة الراحة .

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة مركز إمارة مدينة الخطة الشيخ ماجد الجبرين ، حيث يستوعب المخيم 100 شخص لتقديم واجب الضيافة كالفواكه والقهوة والشاي والتمر والهدايا للمتسابقين والزوار .

وتهدف المبادرة للتعاون مع الدولة في تشجيع الرياضة والسياحة وإظهار الصورة الجيدة للمملكة وأهلها .