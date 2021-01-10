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بالصور.. مخيم لاستقبال وضيافة متسابقي رالي داكار بجهود أهالي حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

في مبادرة ليست بغريبة على أهل حائل ، أقدم المواطنون في مدينة الخطة على إنشاء مخيم لإستقبال وضيافة متسابقي رالي داكار 2021 وضيوفهم لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بعد نهاية الجولة السادسة وفترة الراحة .

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة مركز إمارة مدينة الخطة الشيخ ماجد الجبرين ، حيث يستوعب المخيم 100 شخص لتقديم واجب الضيافة كالفواكه والقهوة والشاي والتمر والهدايا للمتسابقين والزوار .

وتهدف المبادرة للتعاون مع الدولة في تشجيع والسياحة وإظهار الصورة الجيدة للمملكة وأهلها .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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