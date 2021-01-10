شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء مكتب لإدارة بيانات " الشؤون الإسلامية " يتبع الوزير مباشرةً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم الأحد قرراً بإنشاء مكتب إدارة البيانات في الوزارة يرتبط بمعاليه مباشرة .

ويعمل مكتب إدارة البيانات على اللوائح والسياسات الجديدة والتي تشمل تصنيف البيانات ومشاركتها وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة، بهدف حوكمة البيانات وحمايتها.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتفعيل الحوكمة والتأكد من النزاهة والشفافية بما يخدم مكافحة الفساد والتنظيم الإداري .