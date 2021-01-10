شكرا لمتابعة خبر عن تعديلات جديدة في رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعامل وأجر المرأة العاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراء تعديلات جديدة في نظام العمل، ومنها تجريم السمسرة في توظيف المواطنين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.

وسيتم فرض هذه الغرامة على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً.

كما تضمنت التعديلات، وفقا لـ"عكاظ"، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً، وتحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل.

كما تضمنت التعديلات السماح لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.