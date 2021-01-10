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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شاحنة تابعة لشركة ألبان شهيرة تسير بسرعة جنونية بإتجاه طريق الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):رصدت عدسة "صدى" سرعة وتجاوز إحدى الشاحنات التابعة لشركة ألبان شهيرة على طريق خريص مقابل مدينة تدريب الامن العام باتجاه طريق الدمام .
وأظهرت صور عدم إلتزام الشاحنة بتعليمات المرور حول السرعة القصوى ، ما يعرض المركبات المجاورة لها على الطريق السريع للخطر .
يُشار إلى أن " المرور " تباشر بلاغات المخالفات على وجه السرعة لتطبيق الإجراءات النظامية للحد من الحوادث المرورية .