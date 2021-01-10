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بالصور.. شاحنة تابعة لشركة ألبان شهيرة تسير بسرعة جنونية بإتجاه طريق الدمام

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رصدت عدسة "صدى" سرعة وتجاوز إحدى الشاحنات التابعة لشركة ألبان شهيرة على طريق خريص مقابل مدينة تدريب الامن العام باتجاه طريق الدمام .

وأظهرت صور عدم إلتزام الشاحنة بتعليمات المرور حول السرعة القصوى ، ما يعرض المركبات المجاورة لها على الطريق السريع للخطر .

يُشار إلى أن " المرور " تباشر بلاغات المخالفات على وجه السرعة لتطبيق الإجراءات النظامية للحد من الحوادث المرورية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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