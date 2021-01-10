شكرا لمتابعة خبر عن 20 جهاز تعقيم بمواصفات خارقة لحماية قاصدي المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تواصل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين جهود التعقيم وتوفير الأجهزة اللازمة للتعقيم والتطهير إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية .

واستعانت إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام بإستخدام أكثر من (20) جهاز "بايوكير موديل راد الف" خاص بالتعقيم بالبخار والذي يقوم بتعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية ويبقى أثره في الهواء ساعتين ويغطي ما يزيد عن 8 أمتار بالجولة الواحدة .

ويعتمد الجهاز على مادة "الهايبو كلوريد BC65" الصديقة للبيئة وغير الضارة ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة وأكثرها أماناً ، وهو جهاز متنقل ما يساهم في منع انتشار العدوى بين المعتمرين وزوار بيت الله الحرام .