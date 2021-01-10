شكرا لمتابعة خبر عن «الأوقاف» تسعى لتنفيذ مشروع تصميم وتطوير منظومة الحساب الوقفي الرقمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أنباء، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للأوقاف، تسعى إلى الاستعانة بشركات تقنية متخصصة لتنفيذ مشروع تصميم وتطوير منظومة الحساب الوقفي الرقمي للهيئة باستخدام التقنية المالية FinTech.

وتشمل فكرة منصة الحساب الوقفي الرقمي، جانب المساهمات المالية في المشاريع المعروضة بالمنصة بشكل مباشر والجانب الاستثماري الذي يشمل الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي يتم إدراجها بالمنصة، وتتيح للواقفين المساهمة فيها بحسب الآلية والأنظمة واللوائح المعتمدة في الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وتكون مرتبطة بمحفظة الحساب الوقفي الرقمي، والمحفظة الرقمية E-Wallet والتي تتيح للواقف إمكانية تغذيتها، إضافة إلى صب العوائد من العمليات الاستثمارية فيها وإعادة ضخها بالمشاريع بالمنصة من قبل الواقفين لتمكين الربط بين الواقف والناظر والمستفيد النهائي، مع أهمية التغذية الراجعة للواقف بالتقارير المرتبطة بالمصارف والتقارير المرتبطة بالعمليات والعوائد الاستثمارية.

وينبغي على المقاول بناء وتنفيذ كافة العمليات والحلول الرقمية المرتبطة بهذه المنظومة لتكون واجهة للهيئة والبوابة الأولى لتقديم الفرص الوقفية والمساهمات وعدد من الخدمات المعلوماتية، ونشر الثقافة الوقفية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية.