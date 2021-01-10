شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حقيقة نداء الإنسان باسم أمه يوم القيامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام حقيقة نداء الإنسان باسم أمه يوم القيامه كما يعتقد البعض .

وقال " الخثلان " في برنامج " منارات الهدى " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن الإنسان ينادى باسم أبيه في الدنيا والآخرة ، وذلك لما ورد في الحديث الشريف قوله " صلى الله عليه وسلم " : "إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان" ، ولم يقل " ابن فلانة أو الذي أمه فلانه .

كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الإحتضار أنه عندما تصعد الروح يقول الملائكة روح فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان .

وقال " الخثلان " أن من قال أن الإنسان يُنادى باسم أمه يعتمد على حقيقة بنوة الإبن لأمه والشك في بنوته لأبيه والاصل هو الأخذ بما ورد بالحديث الشريف .