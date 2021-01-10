الصحة: أسبوعان بعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للوصول للمناعة ضد الفيروس

ناشدت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين، بالحصول على لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المناعة المجتمعية تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا.

وتابع متحدث الصحة: نحن أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات مقبلة بإذن الله باللقاحات، مشيرًا إلى أن مراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حالياً.

وأكد متحدث الصحة، أن تلقي اللقاحات مستمر في وقت لم ترصد فيه أي أعراض غير متوقعة.

وأشار إلى أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الشخص إلى 10 أيام أو أسبوعين ليصل إلى مناعة في حدود الـ50%، تقل عنها أو تزيد، وليست المناعة العالية لذلك تؤخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وبعدها بأسبوعين تصل إلى المناعة المنشودة.