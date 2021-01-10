«الصحة» تحدد مستوى سيولة الدم المطلوبة للحصول على لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مستوى سيولة الدم المطلوب للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها «الصحة 937»، عبر موقع «تويتر»: «ينبغي أن يكون مستوى السيولة (INR 2-3) قبل تلقي لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك)».

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «كم تكون نتائج اختبار السيولة لأخذ اللقاح؟».

وكانت وزارة الصحة أكدت أن اللقاحات المستخدمة تتمتع بأعلى معايير السلامة والفاعلية، لافتةً إلى أنها معتمدة من المنظمات والهيئات المعنية، وهي آمنة، وشددت على أن مكونات اللقاحات المصرح بها من المنظمات آمنة ومعتمدة، ومختبرة بشكل جيد.

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