3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 47 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ22 حالة، ثم المنطقة الشرقية 22حالة، فمنطقة عسير 6 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت مناطق المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ5 حالات، ثم الحدود الشمالية 4 حالات، وتبوك 3 حالات وكل من «حائل والقصيم وجازان» حالتي إصابة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقتا نجران والجوف بواقع إصابة واحدة.

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