«تعليم جدة» يعلن خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، في نظام نور.

ويبدأ التسجيل لمن تبدأ أعمارهم من ست سنوات وأقل بتسعين يومًا فقط كحد أدنى حتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى، من كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437هـ الموافق 2/2/2016م أو قبل ذلك.

وسيتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانين يومًا، من كان تاريخ ميلاده من 24/4/1437هـ الموافق 3/2/2016م إلى 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م.

ويمكن التسجيل من خلال نظام نور عبر الرابط بالضغط هنا، وفيما يلي توضيح الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول ابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ: