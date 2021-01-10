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«تعليم جدة» يعلن خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد

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الرياض - محمد عبدالله - عبر نظام «نور»..

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، في نظام نور.

ويبدأ التسجيل لمن تبدأ أعمارهم من ست سنوات وأقل بتسعين يومًا فقط كحد أدنى حتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى، من كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437هـ الموافق 2/2/2016م أو قبل ذلك.

وسيتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانين يومًا، من كان تاريخ ميلاده من 24/4/1437هـ الموافق 3/2/2016م إلى 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م.

ويمكن التسجيل من خلال نظام نور عبر الرابط بالضغط هنا، وفيما يلي توضيح الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول ابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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