3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. الرياض إحداها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. وتصدَّرت منطقة الرياض الحالات بتسجيل 47 حالة، تلتها منطقتا مكة المكرمة والشرقية بتسجيل 22 حالة في كل منهما.

وسجلت منطقة عسير 6 حالات، والمدينة المنورة 5 حالات، والحدود الشمالية 4 حالات، وتبوك 3، وسجلت مناطق «حائل والقصيم وجازان» حالتين لكل منها، فيما تم تسجيل حالة واحدة بكل من نجران والجوف.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن اللقاحات المستخدمة تتمتع بأعلى معايير السلامة والفاعلية، لافتةً إلى أنها معتمدة من المنظمات والهيئات المعنية، وهي آمنة، وشددت على أن مكونات اللقاحات المصرح بها من المنظمات آمنة ومعتمدة، ومختبرة بشكل جيد