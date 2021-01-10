7 نصائح هامة لقائدي المركبات لتعزيز السلامة المرورية

قدمت إدارة المرور السعودي مجموعة من النصائح الهامة إلى قائدي المركبات للمساهمة في إجراء تجاوز ناجح يعزز السلامة المرورية بين المركبات.

وأوضحت أنه على قائد المركبة قبل إجراء التجاوز على الطريق مراعاة الآتي:

ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز مركبة أمامها أو أعطت إشارة تحذير بذلك.

ألا تكون المركبة التي خلفه قد بدأت فعلًا في تجاوزه.

أن يكون الطريق أمامه خاليًا من العوائق وواضح الرؤية.

أن يأخذ في الاعتبار سرعة المركبة التي يقودها والمركبة التي يتجاوزها.

إعلان رغبته في تجاوز المركبة التي أمامه باستعمال إشارات التنبيه الضوئية.

أن يترك مسافة جانبية بينه وبين المركبة التي يريد تجاوزها.

بمجرد إتمام عملية التجاوز يعود بالمركبة إلى يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق.

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