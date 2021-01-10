نائب رئيس مجلس الشورى يتصل هاتفيًّا بمنقذ طفل أحد ثربان لشكره

أكد مشعل فهم السلمي نائب رئيس مجلس الشورى، أنه اتصل هاتفيًّا، اليوم الأحد، بالبطل عامر الشهري منقذ الطفل الذي جرفته سيول أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير، قبل يومين.

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: قدمت له الشكر والتقدير على العمل البطولي الذي قام به لإنقاذ حياة الشاب عبدالرحمن الشهري من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير. البطل عامر نموذج مشرف للمواطن، ويعكس نخوة وشهامة وشجاعة الشعب السعودي النبيل.

وكان المواطن عامر الشهري أنقذ طفلًا، جرفته سيول أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير.

وقال الشهري، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة الإخبارية: «بعد خروجنا من الجامع بعد الصلاة، كانت هناك مجموعة من الشباب قريبة من الوادي، وبينما ذهبنا إليهم لنخطرهم بالابتعاد، فجأة سقط بهم الرصيف القريب من السيل، فاستطاعوا الخروج جميعًا إلا الطفل؛ ما دفعه إلى القفز فورًا لإخراجه.

وحول قفزه فورًا لإنقاذ الطفل من السيل دون تفكير، قال عامر: «وقتها عقلي لم يكن برأسي.. كان ينبغي لي إخراج الولد بأي طريقة، فلم أفكر في نفسي».

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