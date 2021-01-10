«الزكاة والدخل»: أكثر من 162 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تلقيها 162869 طلب تسجيل مبايعة عقارية في مختلف مناطق ومدن المملكة ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية، منذ تطبيقها في الرابع من شهر أكتوبر من عام 2020م بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريخ 14/12/1442هـ.

وجاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الطلبات؛ وذلك بـ47857 طلبًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ26750 طلبًا. وبلغ عدد طلبات تسجيل المبايعة العقارية في المنطقة الشرقية 21518 طلبًا، فيما بلغ بمنطقة القصيم 11477 طلبًا.

وأوضحت الهيئة أن منطقة عسير شهدت تسجيل 9895 طلب مبايعة عقارية، ومنطقة حائل 6932 طلبًا. وسجلت منطقة المدينة المنورة 6445 طلبًا، و3254 طلبًا في منطقة جازان.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكين المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.