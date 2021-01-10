تعافي 166 حالة.. «الصحة» تعلن إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363809 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 355548 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6291 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 1970، والحالات الحرجة 309 حالات.

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