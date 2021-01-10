أمير جازان يدشن برنامج «الأسرة والإجازة» بالمنطقة

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، «برنامج الإجازة والأسرة»، الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعنوان «موطن التوحيد».

واستمع الأمير لشرح من المدير العام لفرع الوزارة بجازان أسامة بن زيد المدخلي، عن البرنامج الهادف إلى تعزيز تلاحم الأسرة، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع والفائدة طوال إجازة منتصف العام الدراسي الحالية من خلال المحاضرات والدورات والبرامج التوعوية.

وأكد أمير جازان أهمية البرنامج وما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية تنفذ بالتزامن مع فترة الإجازة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يفيد المجتمع في دينهم ودنياهم.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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