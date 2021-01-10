السعودية اليوم / باكستان تسجيل 2899 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2899 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1524 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456969 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10644 حالة وفاة.

// انتهى //

16:16ت م

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إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2899 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 502416 حالة، منها 34803 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1524 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456969 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10644 حالة وفاة.// انتهى //16:16ت م0105

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