

الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

نفذت وزارة النقل خلال شهر ديسمبر الماضي 2020م، عددا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة كافة، لرفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على عدد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، وعدد من الأعمال الدورية على الطرق.

وأنهت الوزارة العديد من الأعمال المساهمة في رفع مستوى الصيانة على الطرق، من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بطول إجمالي يبلغ 9,894 كيلومتراً، إضافة إلى أعمال تنظيف مجاري الأودية ومنشأة تصريف المياه في 6,894 موقعًا، ومسح وتمهيد 5,044 كيلومتراً من الطرق الترابية، إضافة إلى الانتهاء من أعمال استخدام الإسفلت المكشوط بمساحة 15,235 متراً مكعباً بهدف تخفيض التكاليف المالية للطرق.

كما قامت الوزارة بكشط وإعادة سفلتة 1,867 كيلومترا، وإزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بمساحة 8,434 متراً مكعباً، إضافة إلى ردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار في 692 موقعًا، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع بإجمالي أطوال 34 كيلومتراً.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

16:09ت م

0102





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة النقل ترفع مستوى السلامة والجودة على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.