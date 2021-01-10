اجتماعي / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل فريق المحبة والسلام التطوعي



الدمام 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم , قائد فريق ( المحبة والسلام التطوعي ) عبدالعظيم الضامن ، وعدداً من أعضاء الفريق .

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتفعيل العمل التطوعي، وتعظيم مشاركة أفراد المجتمع في المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن المجتمع السعودي بطبيعته محب لأعمال الخير ، ومبادر للأعمال التطوعية .

وأكد أهمية العمل على المبادرات النابعة من احتياج المجتمع، ومأسسة العمل التطوعي وقيامه على أسس من القيم، والحرص على تعزيز المبادرات ذات الأثر، وإشراك مختلف فئات المجتمع، وتعزيز المبادرات التي ترفع قيمة الفن في التعايش وتعزيز الروابط بين فئات المجتمع، مع ضرورة الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لمنسوبي الفريق التوفيق في مهام عملهم.

من جهته أوضح قائد فريق ملتقى المحبة والسلام أن الفريق عمل على تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية، بالشراكة مع الجهات الاجتماعية، مشيراً إلى أن من أبرز تلك المبادرات لوحة المحبة والسلام بطول ١٤٥٠مترا ، وكذلك مبادرة "بأعيننا" لتكريم المبدعين والفنانين، وغيرها من المبادرات.

// انتهى //

15:41ت م

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