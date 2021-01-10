السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة



تبوك 26 جمادى الأولى1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي .

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية وما قدم من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها، مثنياً على جهود جميع العاملين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- .

فيما ثمن الحربي، دعم سمو أمير تبوك لأعمال الفرع , للقيام بدوره على أكمل وجه.

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15:37ت م

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