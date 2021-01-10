

بريدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع، بمناسبة تحقيق التجمع المركز الأول على مستوى المملكة في معدلات قياس الأداء.

وأكد سموه أن هذا الاستحقاق والتميز من التجمع الصحي لم يأتِ من فراغ بل كان حصيلة جهد كبير , حقق من خلاله المركز الأول على مستوى الوطن، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الانجاز المهني والوطني المتميز هو بفضل الله أولا ثم لمنسوبي التجمع من إداريين وأطباء وطبيبات , منوهاً بتعامل التجمع مع جائحة

وأثنى الأمير فيصل بن مشعل على ما قدمه منسوبو القطاع الصحي في عموم المملكة لخدمة المرضى والتعامل معهم مهنيًا وإنسانياً، وجعل المملكة في أماكن متقدمة عالميا في هذا المجال ولله الحمد.

// انتهى //

15:17ت م

0086



بريدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع، بمناسبة تحقيق التجمع المركز الأول على مستوى المملكة في معدلات قياس الأداء.وأكد سموه أن هذا الاستحقاق والتميز من التجمع الصحي لم يأتِ من فراغ بل كان حصيلة جهد كبير , حقق من خلاله المركز الأول على مستوى الوطن، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الانجاز المهني والوطني المتميز هو بفضل الله أولا ثم لمنسوبي التجمع من إداريين وأطباء وطبيبات , منوهاً بتعامل التجمع مع جائحة كورونا بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية المساندة.وأثنى الأمير فيصل بن مشعل على ما قدمه منسوبو القطاع الصحي في عموم المملكة لخدمة المرضى والتعامل معهم مهنيًا وإنسانياً، وجعل المملكة في أماكن متقدمة عالميا في هذا المجال ولله الحمد.// انتهى //15:17ت م0086

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرم التجمع الصحي بالقصيم لتحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في قياس الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.