السعودية اليوم / عدد الإصابات بفيروس كورونا في افريقيا تقارب الثلاثة ملايين إصابة



أديس ابابا 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأشار المركز إلى ان إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض بلغ 71463 حالة في أنحاء القارة، وتأتي جوب إفريقيا على رأس الدول الأفريقية الأشد تضررا من المرض تليها المغرب ثم تونس فمصر.

// انتهى //

15:02ت م

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أديس ابابا 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا ، بلغ مليونين و986 ألفا و564 حالة .وأشار المركز إلى ان إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض بلغ 71463 حالة في أنحاء القارة، وتأتي جوب إفريقيا على رأس الدول الأفريقية الأشد تضررا من المرض تليها المغرب ثم تونس فمصر.// انتهى //15:02ت م0080

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