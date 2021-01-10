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شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يعزي نظيره الاندونيسي بضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اليوم، برقية عزاء ومواساة لنظيره الاندونيسي جوكو ويدودو، عزاه فيها بضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية التي تحطمت قبالة سواحل جاوة بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامته ولاسر الضحايا والشعب الاندونيسي بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.