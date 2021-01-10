هادي يعزي نظيره الاندونيسي بضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اليوم، برقية عزاء ومواساة لنظيره الاندونيسي جوكو ويدودو، عزاه فيها بضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية التي تحطمت قبالة سواحل جاوة بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

