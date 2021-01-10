حاسبة حساب المواطن 1442 الدفعة الـ38 يناير 2021 للتحقق من القيمة…

تم إنشاء حاسبة حساب المواطن 1442 لمعرفة قيمة استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن آلياً عبر موقع البرنامج الإلكتروني الرسمي، حيث أطلق البرنامج الحاسبة التقديرية كي يستطيع المستفيد التحقق من قيمة استحقاقه عند صرف حساب المواطن في الموعد المحدد للإيداع، ويمكنكم التعرف على قنوات التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال التالي:

وقد تم إيداع الدفعة الثامنة والثلاثون لمستحقي دعم البرنامج بتاريخ 10 يناير 2021م، كما أوضح البرنامج أن أيقونة التسجيل في حساب المواطن معطلة منذ شهر مارس 2020م لمراجعة ضوابط الصرف، ويمكنكم في الوقت الحالي إضافة تابع أو مولود فقط للاستفادة من الدورة المقبلة التي سيتم صرفها في العاشر من الشهر الميلادي القادم بمشيئة الله تعالى، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وفيديو توضيحي لطريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1442.

المحتويات إخفاء 1. حاسبة حساب المواطن 1442 2. بوابة حساب المواطن الإلكترونية 3. خطوات التسجيل في حساب المواطن 4. تأكيد رقم الحساب البنكي “آيبان” 5. حساب المواطن 2020 6. نزول حساب المواطن يناير 2021

حاسبة حساب المواطن 1442

أطلق برنامج حساب المواطن الحاسبة التقديرية للراغبين في التحقق من قيمة الاستحقاق المستحقة لهم، حيث تختلف قيمة الدعم المقدم من البرنامج للمستحقين على معايير محددة وهي إجمالي دخل الأسرة والفرد المستقل، وعدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين لرب الأسرة سواء كانت أكبر أو أقل من 18 سنة، وبناءً على ذلك يتم تحديد قيمة الاستحقاق التي سيحصل عليها المُسجل بالبرنامج وقت إيداع مبالغ دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية.

وقد وجه البرنامج دعوته للمستفيدين باستخدام حاسبة حساب المواطن 1442 لمعرفة قيمة الدعم المستحق، وأن يتأكد المستفيد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل سواء كان له أو لتابعيه، إلي جانب إدخال كامل بيانات الدخل بما يطابق البيانات الرسمية حتى لا تتأثر أهلية المستحق للدعم، وهنا يجب تحديث مصدر الدخل على بوابة حساب المواطن في حال كان غير غير صحيح.

ويقوم البرنامج بإجراء مراجعة بشكل دوري في كل دورة استحقاق لبيانات المواطنين المسجلين، ومدي تطابقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدي الجهات الأخري، ويتم التنبيه من قبل البرنامج من خلال رسائل نصية في حال عدم تطابق البيانات، وذلك من أجل توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف البرنامج، وبإمكانكم الآن التحقق من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر موقع البرنامج، كما يمكنكم التعرف على طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية من خلال الفيديو التالي:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

تم الإعلان من قبل البرنامج عن إيداع مبالغ الدعم المستحقة من الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين ممن قدموا اعتراض وتم قبول اعتراضهم من خلال حساب المواطن الدفعة الرابعة التي سيتم إيداعها اليوم، وسوف يصل لهؤلاء المستفيدين رسالة نصية مستقلة من البنك لكل دورة استحقاق.

ومن خلال نجوم مصرية بإمكانكم التعرف على طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن، ومن خلال الرابط التالي يمكنكم دخول موقع حساب المواطن الرسمي.

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

ويتم صرف دعم البرنامج المستحق للمستفيد المتقدم باعتراض، بأثر رجعي عم المدة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الأهلية حتى تاريخ قبول الاعتراض، ويتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، ويصل الحد الأقصى لهذه المدة إلي خمسة أشهر، وسط متابعة نجوم مصرية لتاريخ نزول حساب المواطن الدفعات القادمة.

ومن يرغب في استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية يمكنه الآن اتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة حساب المواطن للتحقق من مقدار الاستحقاق المقرر له وفقاً للبيانات المدخلة، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن المجاني وطريقة التسجيل في حساب المواطن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي بدايةً من الدخول إلى بوابة حساب المواطن وحتى الانتهاء بنجاح من عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

تأكيد رقم الحساب البنكي “آيبان”

كيف يُمكن تأكيد رقم الحساب البنكي في حال واجهتك مشكلة في رقم الآيبان للحساب البنكي الشخصي، وهنا يجب عليك الدخول أولاً لصفحة حساب المواطن الرئيسية ثم اختيار حالة الاستحقاق، ثم الضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي، ثم الضغط على نعم لتأكيد الحساب.

وسوف يستقبل الهاتف الجوال الخاص بك والمسجل على الحساب الشخصي بالبرنامج رسالة نصية تفيد بالتحقق من رقم الآيبان، حيث يتم الاعتماد بعد وصول هذه الرسالة، ومن خلال رابط بوابة حساب المواطن المرفق بالموضوع، بإمكانكم التحقق من قيمة الاستحقاق عن طريق حاسبة حساب المواطن التقديرية، كما يمكنكم التعرف على طريقة تقديم شكوى على حساب المواطن من خلال الفيديو التالي:

حساب المواطن 2020

يمكنكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن الدفعة السابعة والثلاثون وعدد الأيام المتبقية على الصرف من خلال الفيديو التالي:

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي رسمياً اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية لدورة الاستحقاق السابعة والثلاثون الخاصة بشهر ديسمبر 2020، حيث يمكنكم التحقق من الأهلية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

نزول حساب المواطن يناير 2021

تم الإعلان من جانب حساب المواطن عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10يناير 2021م عن البدء في إيداع المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الموافق لشهر جمادي الأولى 1442هـ في الحسابات البنكية للمستحقين والمستحقات.